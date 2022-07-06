***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2022 19:45
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. daha önceki senelerde olduğu gibi, Fortune Dergisi tarafından Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin şeçildiği ve yayımlandığı, "Fortune 500" listesinde 378.sırada yer almıştır.
Son 7 yılda Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesinde yer alan şirketimiz, gelecek senelerde de başarılarını sürdürerek, daha yukarı sıraları hedeflemektedir.
Kamuoyunun dikkatine saygı ile sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042462
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,90
|Açılış
|: 2.389
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|Önceki Kapanış
|: 2.371
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2.411
En Düşük
2.370
18:0517,2532
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
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|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
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17,2551
En Düşük
16,9505
18:0517,5661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
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|Açılış
|: 17,6200
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|Önceki Kapanış
|: 17,5000
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En Düşük
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18:05961,32
En Yüksek
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|: -0,16%
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|Açılış
|: 961,32
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|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
959,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KFEIN
|23,34
|57.079.478
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.787.950
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.576.490
|% 9,98
|
|FONET
|12,67
|14.145.666
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.576.517
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.560.510
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,20
|30.310.285
|% -7,93
|
|KRGYO
|7,26
|64.037.588
|% -6,32
|
|AKGRT
|2,60
|44.115.089
|% -5,11
|
|GESAN
|46,18
|295.484.754
|% -4,78
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 2,22
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 1,71
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% -4,08
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,48
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 4,12
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2101
|17,2532
|% 1,65
|
|Euro
|17,5200
|17,5661
|% 0,56
|
|Sterlin
|20,4385
|20,5410
|% 1,05
|
|Frank
|17,6534
|17,7597
|% 1,18
|
|Riyal
|4,5741
|4,5970
|% 1,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-29,97
|
|Altın Gr.
|960
|961
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.452
|6.589
|-13,00
|
|Yarım
|3.158
|3.222
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.582
|1.610
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,60
|