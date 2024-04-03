***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYetkili satıcısı olduğumuz markalar olan Peugeot, Opel, Citroen, DS, Renault, Dacia ile 2023 yılı ilk çeyreğinde 2.815 adet olarak gerçekleşen sıfır km araç satış adetini, % 65,65 oranında artırarak, 2024 yılı ilk çeyreğinde 4.663 adet sıfır araç satışı gerçekleştirme başarısı gösterilmiştir.Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı ilk çeyreğinde, bir önceki yıl aynı döneme göre % 25,23 oranında artarken, Beyaz Filo olarak sıfır araç satışlarımız % 65,65 oranında artarak, sektör ortalama büyüme oranının 2,6 katı büyümüştür.Bu yapılan satışlarla, artan Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı içindeki şirketimiz payı, % 1,58'e çıkmıştır. (2023 yılı ilk çeyrek % 1,19)Güçlü finansal yapımız, uzun yıllara dayanan tecrübemiz ile müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sektörde lider konumumuzu koruyarak, bu veriler ışığında yıl sonu satış, hasılat ve karlılık hedeflerimize, emin adımlarla ilerliyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266732BIST