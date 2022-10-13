***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracını TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 21.10.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.04.2023Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 39Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 42,81Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBFOK42310Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.10.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 10.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 12.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 12.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,83719Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.04.2023Kayıt Tarihi 11.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.04.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA KURUMSAL DERECELENDİRME (TR) A1 19.09.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.10.2021 tarih ve 54/1548 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 182 gün vadeli, sabit faiz ödemeli, 12.04.2023 itfa tarihli, TRFBFOK42310 ISIN kodlu finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı 30.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 11-12.10.2022 tarihlerinde tamamlanmış olup, işlemin virmanı 12.10.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme Nurol Yatırım Bankası A.Ş. aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071446BIST