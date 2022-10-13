***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.10.2022 09:06
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İhracını Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 21.10.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.04.2023
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 39
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 42,81
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFBFOK42310
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.10.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 10.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 12.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 0,83719
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.04.2023
Kayıt Tarihi 11.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.04.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA KURUMSAL DERECELENDİRME (TR) A1 19.09.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.10.2021 tarih ve 54/1548 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 182 gün vadeli, sabit faiz ödemeli, 12.04.2023 itfa tarihli, TRFBFOK42310 ISIN kodlu finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı 30.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 11-12.10.2022 tarihlerinde tamamlanmış olup, işlemin virmanı 12.10.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme Nurol Yatırım Bankası A.Ş. aracılık etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071446
BIST