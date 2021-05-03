***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.05.2021 22:40
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÜRKAN GENÇLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Flap Kongre A.Ş. Flap Turizm A.Ş. Turinvest Turizm A.Ş.Flap Fuarcılık A.Ş. ve Döksan A.Ş. de yönetim kurulu başkan ve üyelikleri 29.77 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yön. Komitesi
GÖKHAN SAYGI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür Flap Kongre A.Ş. de yönetim kurulu üyeliği 29.77 A Bağımsız Üye Değil
MEHMET LEVENT ERDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Flap Kongre A.Ş. yönetim kurulu üyeliği B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798779 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim, Riskin İzlenmesi ve Denetim komiteleri
CEM ATALAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Flap Kongre A.Ş. yönetim kurulu üyeliği B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744913 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim, Riskin İzlenmesi ve Denetim komiteleri
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Gökhan Saygı Genel Müdür Beyaz Sistem A.Ş. Genel Müdürü, Beyaz Filo A.Ş. Müzayede Şubesi Müdürü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934291
BIST
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 23,33
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.421
En Düşük
1.400
18:058,2494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2521
En Düşük
8,2402
18:059,9587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0033
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9669
En Düşük
9,9474
18:05475,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,85
|Açılış
|: 475,59
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,63
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,32
|66.757.308
|% 10,00
|
|KSTUR
|321,20
|1.620.166
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.812.239
|% 10,00
|
|CLEBI
|247,50
|21.947.967
|% 10,00
|
|MERIT
|278,60
|2.053.690
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,00
|2.917.871
|% -10,00
|
|ATLAS
|1,62
|15.303.124
|% -10,00
|
|KRTEK
|10,53
|38.512.064
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|91.642.505
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.580.445
|% -9,95
|
|THYAO
|12,92
|1.256.572.058
|% 5,64
|
|GARAN
|7,37
|984.971.801
|% 2,22
|
|KOZAL
|115,80
|851.531.907
|% 2,48
|
|PETKM
|6,80
|759.625.144
|% 1,34
|
|SISE
|7,73
|692.630.449
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,12
|331.409.937
|% 0,95
|
|GARAN
|7,37
|984.971.801
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,85
|240.493.231
|% 1,65
|
|PETKM
|6,80
|759.625.144
|% 1,34
|
|THYAO
|12,92
|1.256.572.058
|% 5,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2479
|8,2494
|% 0,02
|
|Euro
|9,9505
|9,9587
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,4404
|11,4977
|% 0,35
|
|Frank
|9,0172
|9,0715
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1932
|2,2042
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|24,01
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,89
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,91
|0,97
|
|Gümüş Gr.
|7,13
|7,14
|0,23
|
|B. Petrol
|67,50
|67,50
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BSOKE
Yüzde 7.49 oranında artışla 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 730, 107 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 33 artarak (% 1.46 ) 1, 478
-
17:58XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 13, 212.00 milyon TL de
-
17:58AKCNS
Yüzde 4.85 oranında artışla 19.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 711, 690 adet işlem
-
17:57KONYA
Yüzde 7.27 oranında artışla 959.00 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 386 adet işlem