***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziBirlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No : 1/1 Çankaya-ANKARAYeni Şirket MerkeziEsenboğa Havalimanı Yolu No : 809/1 Akyurt-ANKARADeğişiklik Tarihi23/12/2020AçıklamalarŞirketimizin merkez adresi Esenboğa Havalimanı Yolu No : 809/1 Akyurt-ANKARA olarak değişmiş olup, adres değişikliği 23.12.2020 tarihinde tescil olmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894607BIST