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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

02.03.2020 20:04
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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Karar Sayısı
2020/02
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK tarafından belirlenen bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal raporu (finansal durum tablosu, gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu) ile 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde - Finansal rapor ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal raporun, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederim.
Gürkan GENÇLER
Yönetim Kurulu Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823609


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AVGYO 1,81 42.939.021 % 19,87  
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Sterlin 7,9358 7,9756 % -0,38  
Frank 6,4700 6,5090 % 0,58  
Riyal 1,6538 1,6621 % -0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.596 1.596 17,06  
Altın Gr. 319 319 3,02  
Cumhuriyet 2.114 2.146 2,00  
Tam 2.105 2.157 -2,69  
Yarım 1.017 1.044 -1,30  
Çeyrek 510 522 -0,65  
Gümüş.Ons 16,76 16,80 0,16  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,03  
B. Petrol 52,03 52,03 2,36  
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