***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
04.04.2022 13:46
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuya açıklanan 2021 yıl sonu finansal tablolarımızdaki faaliyet sonuçları ve finansal veriler kullanılarak, yatırımcılarımızın bilgilendirmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz, 2022-02 sayılı yatırımcı bülteni ekte ve şirketimiz internet sitesinde (www.beyazfilo.com) kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Söz konusu yatırımcı bültenlerinin, yeni "Bilgilendirme Politikamız' gereği, yatırımcılarımızın doğrudan bilgilendirilmesi amacıyla, şirketimiz internet sitesi ve instagram hesabı (@beyazfilo) üzerinden de düzenli olarak kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015373
BIST
16:532.296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 43,83
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.299
En Düşük
2.264
16:5314,6938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0103
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
16:5316,1553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0626
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
16:53911,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,05
|Açılış
|: 911,19
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,60
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler16:53
|ARMDA
|78,10
|6.753.216
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.483.864
|% 9,98
|
|AYGAZ
|30,26
|122.119.781
|% 9,96
|
|ULUSE
|137,00
|1.738.667
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|194.868.470
|% 9,94
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,67
|1.719.978.552
|% -5,03
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,93
|21.479.589
|% -3,91
|
|SNKRN
|29,00
|146.277
|% -3,33
|
|GARAN
|12,57
|3.414.562.509
|% 0,96
|
|THYAO
|33,22
|2.648.387.191
|% 1,34
|
|SISE
|16,10
|2.367.802.059
|% 4,75
|
|AKBNK
|7,61
|2.269.749.267
|% 4,10
|
|ASELS
|25,30
|2.239.457.076
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,49
|1.450.149.282
|% 4,18
|
|AKBNK
|7,61
|2.269.749.267
|% 4,10
|
|KARSN
|5,67
|1.719.978.552
|% -5,03
|
|GARAN
|12,57
|3.414.562.509
|% 0,96
|
|YKBNK
|4,15
|1.060.706.173
|% 0,97
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6885
|14,6938
|% 0,07
|
|Euro
|16,1429
|16,1553
|% -0,39
|
|Sterlin
|19,2029
|19,2992
|% 0,03
|
|Frank
|15,8052
|15,9004
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9043
|3,9239
|% 0,05
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|2,41
|
|Altın Gr.
|913
|913
|3,63
|
|Cumhuriyet
|6.052
|6.143
|30,00
|
|Tam
|6.023
|6.173
|28,64
|
|Yarım
|2.911
|2.986
|13,86
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|-0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,23
|
Seans Raporu
16:53
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17:07KOZAL
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17:06KOZAL
Yüzde 7.73 oranında artışla 156.00 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 682, 923 adet işlem
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17:05GEREL
Yüzde 9.86 oranında artışla 4.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 310, 708 adet işlem
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17:04XU100
Endeks 2, 295 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 93 üstünde . İşlem hacmi 40, 790.00 milyon TL de
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17:02KOZAL
Yüzde 7.60 oranında artışla 155.80 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 627, 658 adet işlem