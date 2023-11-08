***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
08.11.2023 20:13
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuya açıklanan 2023 yılı ilk dokuz aylık finansal tablolarımızdaki faaliyet sonuçları ve finansal veriler kullanılarak, yatırımcılarımızın bilgilendirmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz, 2023-02 sayılı yatırımcı bülteni ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Söz konusu yatırımcı bülteni, "Bilgilendirme Politikamız" gereği, yatırımcılarımızın doğrudan bilgilendirilmesi amacıyla, şirketimiz internet sitesi (www.beyazfilo.com) ve instagram hesabı (@beyazfilo) üzerinden de paylaşılacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216076
BIST
'
18:057.861
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 16,08
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.821
En Yüksek
7.943
18:0528,5011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0095
|Açılış
|: 28,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
18:0530,5514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0534
|Açılış
|: 30,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
18:051.787,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -16,22
|Açılış
|: 1.787,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.786,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|179,30
|1.551.361.033
|% 10,00
|
|ULAS
|17,27
|9.565.214
|% 10,00
|
|FMIZP
|302,50
|35.595.561
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,75
|95.738.791
|% 10,00
|
|INTEM
|294,25
|68.225.547
|% 10,00
|
|MARKA
|34,92
|5.063.435
|% -10,00
|
|UFUK
|110,70
|5.118.437
|% -10,00
|
|EUKYO
|16,05
|9.962.054
|% -9,98
|
|MAALT
|962,50
|267.148.712
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|8.683.277
|% -9,94
|
|THYAO
|228,60
|9.052.975.110
|% 1,15
|
|TUPRS
|150,30
|4.765.909.024
|% 0,87
|
|ISCTR
|20,74
|3.647.816.798
|% -3,98
|
|TCELL
|55,35
|3.115.152.536
|% 4,24
|
|YKBNK
|17,03
|2.766.395.484
|% -1,96
|
|EKGYO
|6,94
|1.319.745.851
|% 1,17
|
|ISCTR
|20,74
|3.647.816.798
|% -3,98
|
|ADESE
|2,09
|351.060.485
|% 5,03
|
|ZOREN
|5,43
|915.606.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,03
|2.766.395.484
|% -1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4820
|28,5011
|% 0,03
|
|Euro
|30,5317
|30,5514
|% 0,18
|
|Sterlin
|34,9264
|35,1016
|% 0,01
|
|Frank
|31,5462
|31,7362
|% 0,10
|
|Riyal
|7,5725
|7,6105
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,62
|22,66
|% 0,66
|
|Platin
|870,22
|871,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,28
|1.062,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,28
|79,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.952,47
|1.952,71
|% 0,66
|