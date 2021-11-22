***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. (MAİS)Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih22/11/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimiz ile Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. (MAİS) arasında 22.11.2021 tarihinde, ikinci el araç alımı için sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme ile hem ikinci el araç tedarik kanallarımıza bir yenisi daha eklenmiş hem de MAİS ile ikinci el araç ticaretinde güçlü bir iş birliği kurulmuştur. Yapılan sözleşme ile ikinci el araç satışlarımızın artması, bunun da karlılığımıza olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979007BIST