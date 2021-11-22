***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
22.11.2021 18:09
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. (MAİS)
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
22/11/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimiz ile Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. (MAİS) arasında 22.11.2021 tarihinde, ikinci el araç alımı için sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme ile hem ikinci el araç tedarik kanallarımıza bir yenisi daha eklenmiş hem de MAİS ile ikinci el araç ticaretinde güçlü bir iş birliği kurulmuştur. Yapılan sözleşme ile ikinci el araç satışlarımızın artması, bunun da karlılığımıza olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979007
BIST
18:051.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 18,15
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
18:0511,4853
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,2337
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,4853
En Düşük
10,9592
18:0512,9349
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,2272
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,9349
En Düşük
12,3613
18:05665,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -2,41
|Açılış
|: 665,84
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
671,05
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|11,00
|39.294.842
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.601.980
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.665.452
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|161.389.565
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|247.933.030
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|27.518.051
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|490.084.017
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|97.216.800
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,22
|26.667.748
|% -9,08
|
|TGSAS
|17,35
|42.084.819
|% -7,47
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|SISE
|11,21
|1.522.260.627
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|TSPOR
|9,14
|958.446.441
|% 6,53
|
|ODAS
|1,64
|514.194.931
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,54
|940.871.196
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3655
|11,4853
|% 2,08
|
|Euro
|12,7845
|12,9349
|% 1,79
|
|Sterlin
|15,2650
|15,3415
|% 1,23
|
|Frank
|12,2226
|12,2963
|% 1,27
|
|Riyal
|3,0366
|3,0518
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-38,14
|
|Altın Gr.
|668
|668
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|8,97
|8,97
|0,07
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59TETMT
Yüzde 9.98 oranında artışla 230.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 517 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TCELL
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 93 artarak (% 0.77 ) 1, 554
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, KENT, BMSCH, DOBUR, FENER, KONYA, GESAN, DITAS, GSDHO, SRVGY
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, MERCN, BASGZ