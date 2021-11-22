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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

22.11.2021 18:09
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. (MAİS)
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
22/11/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

        
Şirketimiz ile Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. (MAİS) arasında 22.11.2021 tarihinde, ikinci el araç alımı için sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme ile hem ikinci el araç tedarik kanallarımıza bir yenisi daha eklenmiş hem de MAİS ile ikinci el araç ticaretinde güçlü bir iş birliği kurulmuştur. Yapılan sözleşme ile ikinci el araç satışlarımızın artması, bunun da karlılığımıza olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
Kamuoyuna duyurulur. 
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979007


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DITAS 27,72 39.665.452 % 10,00  
KONYA 947,80 161.389.565 % 9,99  
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