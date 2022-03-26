***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.03.2022 tarihli kararına istinaden Şirket esas sözleşmesinin 4. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, N56 sayılı Tebliği uyarınca,Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent ERDEMİR'in Denetim Komitesi Başkanı, Mahmut Kaan DOĞAN'ın Denetim Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine,Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent ERDEMİR'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan GENÇLER'in ve Semih Serkan ÜNALDI'nın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmelerineYönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent ERDEMİR'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Mahmut Kaan DOĞAN'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine,Söz konusu Tebliğ hükümleri çerçevesinde Aday Belirleme Komitesi, Ücret Komitesi ile ilgili tanımlanan görev ve sorunlulukların Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013305BIST