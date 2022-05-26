***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
26.05.2022 18:11
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 27/05/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı Soyadı (MKK Sicil No)
Can KARTAL (45967810)
Özgün ŞENEL (31099115)
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/06/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032779
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 32,74
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.456
En Düşük
2.421
18:0516,3350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0296
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2440
18:0517,5559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0864
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4329
18:05969,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,57
|Açılış
|: 969,20
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|26,18
|129.547.652
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|32.144.937
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|UFUK
|38,62
|1.020.034
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.856.679
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|48.808.458
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|231.934.852
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|42.862.963
|% -9,83
|
|MMCAS
|2,49
|145.287
|% -6,39
|
|HUNER
|2,57
|76.133.734
|% -5,51
|
|THYAO
|44,46
|6.082.092.082
|% 4,22
|
|SISE
|20,90
|2.716.423.873
|% -0,67
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,25
|1.782.989.326
|% 9,21
|
|KOZAL
|193,70
|1.710.241.092
|% 3,42
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,33
|338.521.833
|% 5,56
|
|YKBNK
|4,55
|866.397.101
|% 0,66
|
|HALKB
|5,53
|1.001.444.369
|% -2,30
|
|DOHOL
|3,76
|660.098.052
|% 3,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3256
|16,3350
|% -0,18
|
|Euro
|17,5154
|17,5559
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,4668
|20,5695
|% -0,24
|
|Frank
|16,9138
|17,0157
|% -0,13
|
|Riyal
|4,3375
|4,3593
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-7,32
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-5,62
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,06
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,88
|