***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [BEYAZ]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 27/05/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı Soyadı (MKK Sicil No)Can KARTAL (45967810)Özgün ŞENEL (31099115)Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/06/2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032779BIST