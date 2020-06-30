***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
30.06.2020 17:07
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
BEYAZ FILO XSBAL XSANK 01/07/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853513
BIST
17:27116.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 595,45
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
17:276,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
17:277,6914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0161
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
17:27391,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,36
|Açılış
|: 391,07
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,40
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|104.034.089
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.297.059
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.742.256
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.836.301
|% 9,98
|
|AKGUV
|3,20
|42.403.143
|% 9,97
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|6,90
|634.059.703
|% -9,09
|
|GLBMD
|4,50
|19.091.847
|% -6,64
|
|SEKFK
|4,75
|35.383.101
|% -6,13
|
|ULAS
|6,04
|10.383.193
|% -5,92
|
|KRDMD
|3,26
|2.354.525.704
|% 4,49
|
|EKGYO
|2,02
|2.092.460.466
|% 5,21
|
|GARAN
|8,49
|1.167.120.493
|% -0,47
|
|THYAO
|12,53
|820.159.812
|% 0,56
|
|KARSN
|2,93
|801.210.303
|% 3,17
|
|EKGYO
|2,02
|2.092.460.466
|% 5,21
|
|KRDMD
|3,26
|2.354.525.704
|% 4,49
|
|IHLGM
|1,67
|625.917.448
|% 3,73
|
|SKBNK
|1,43
|423.668.934
|% 2,14
|
|KARSN
|2,93
|801.210.303
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4265
|8,4688
|% 0,24
|
|Frank
|7,1876
|7,2309
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|4,83
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,36
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.549
|-2,10
|
|Tam
|2.604
|2.615
|-2,20
|
|Yarım
|1.265
|1.279
|-1,10
|
|Çeyrek
|633
|640
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,03
|
|B. Petrol
|41,24
|41,24
|-0,63
|
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