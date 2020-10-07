***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2020 10:00
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878928
BIST
13:071.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:077,8548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0570
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8697
En Düşük
7,7815
13:079,2371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0850
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2529
En Düşük
9,1278
13:07476,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,83
|Açılış
|: 476,65
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:07
|VKING
|6,71
|3.882.308
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|1.460.839
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.855.090
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.992.871
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.712.863
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,03
|1.009.448.619
|% -1,13
|
|ODAS
|3,40
|986.363.408
|% 3,98
|
|ASELS
|18,58
|478.664.884
|% 0,22
|
|SISE
|6,85
|364.233.802
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,70
|335.483.499
|% 1,50
|
|ODAS
|3,40
|986.363.408
|% 3,98
|
|GARAN
|7,03
|1.009.448.619
|% -1,13
|
|CEMAS
|1,91
|234.493.090
|% 3,80
|
|ZOREN
|2,70
|335.483.499
|% 1,50
|
|YGYO
|1,08
|114.107.630
|% 8,00
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8497
|7,8548
|% 0,73
|
|Euro
|9,2297
|9,2371
|% 0,93
|
|Sterlin
|10,0889
|10,1395
|% 0,82
|
|Frank
|8,5209
|8,5723
|% 0,73
|
|Riyal
|2,0873
|2,0978
|% 0,73
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|10,48
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,85
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|-16,00
|
|Tam
|3.138
|3.216
|-9,81
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|-4,74
|
|Çeyrek
|761
|778
|-2,38
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-0,74
|