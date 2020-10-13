***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 12:51
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881123
BIST
14:041.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,15
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
14:047,9123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,9080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9123
En Düşük
7,8718
14:049,3343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
14:04488,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,64
|Açılış
|: 488,24
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler14:04
|NTHOL
|3,19
|190.014.442
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.305.334
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|660.668
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|4.199.310
|% 10,00
|
|AYCES
|53,55
|15.683.182
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|1.106.306
|% -9,99
|
|ODAS
|3,54
|882.966.282
|% 1,43
|
|KERVT
|7,57
|526.124.246
|% -1,69
|
|TUKAS
|12,45
|490.963.237
|% 4,27
|
|SISE
|6,81
|468.022.574
|% -1,30
|
|ASELS
|18,17
|467.914.040
|% 0,66
|
|ODAS
|3,54
|882.966.282
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,74
|280.366.926
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,83
|284.368.832
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,59
|418.031.333
|% 0,28
|
|IHLAS
|1,15
|134.050.073
|% -4,17
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9062
|7,9123
|% 0,30
|
|Euro
|9,3293
|9,3343
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2846
|10,3362
|% 0,11
|
|Frank
|8,6403
|8,6923
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1002
|2,1107
|% 0,20
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-1,45
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,32
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|3,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|1,96
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|0,95
|
|Çeyrek
|778
|796
|0,47
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,00
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,36
|42,36
|0,64
|
Seans Raporu
14:04
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