***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 13:08
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881143
BIST
13:021.177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,68
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
13:027,8977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0089
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
13:029,3126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0205
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
13:02487,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 487,58
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler13:00
|NTHOL
|3,19
|126.563.281
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.984.880
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|518.305
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.574.287
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|4.973.962
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|2.715.073
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|6.694.331
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|486.515
|% -10,00
|
|SODSN
|22,50
|380.586
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|518.795
|% -10,00
|
|ODAS
|3,53
|745.886.381
|% 1,15
|
|TUKAS
|12,38
|405.125.981
|% 3,69
|
|ASELS
|18,20
|396.601.509
|% 0,83
|
|TURSG
|6,21
|383.380.830
|% 0,98
|
|KRDMD
|3,60
|383.334.796
|% 0,56
|
|ODAS
|3,53
|745.886.381
|% 1,15
|
|SKBNK
|1,75
|252.430.564
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,84
|210.875.327
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,60
|383.334.796
|% 0,56
|
|KARSN
|3,11
|306.353.408
|% 1,63
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8893
|7,8926
|% 0,05
|
|Euro
|9,3019
|9,3090
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,2716
|10,3231
|% -0,02
|
|Frank
|8,6295
|8,6815
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0981
|2,1087
|% 0,10
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-2,18
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|5,00
|
|Tam
|3.214
|3.294
|5,53
|
|Yarım
|1.554
|1.593
|2,68
|
|Çeyrek
|779
|797
|1,34
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,00
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|0,66
|