***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2020 10:45
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887717
BIST
13:441.231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,40
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.238
En Düşük
1.219
13:448,3060
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 0,2535
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
13:449,7823
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 0,2670
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
13:44498,39
En Yüksek
|Değişim
|: 3,19%
|| 15,38
|Açılış
|: 498,39
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler13:44
|DIRIT
|3,63
|1.876.754
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.745.392
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.086.690
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|1.654.741
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|11.553.663
|% 9,97
|
|RODRG
|10,53
|2.001.661
|% -10,00
|
|CASA
|45,02
|237.794
|% -9,96
|
|EUYO
|7,62
|12.494.232
|% -9,93
|
|BLCYT
|7,19
|41.415.085
|% -9,90
|
|DAGHL
|18,00
|4.506.312
|% -9,82
|
|THYAO
|11,21
|2.985.873.448
|% 4,96
|
|GARAN
|7,52
|1.677.891.219
|% 0,53
|
|TCELL
|15,42
|1.129.316.425
|% -5,75
|
|PGSUS
|51,85
|1.060.555.268
|% 6,73
|
|TUPRS
|83,90
|797.792.440
|% 1,94
|
|EKGYO
|1,87
|510.202.461
|% 1,08
|
|THYAO
|11,21
|2.985.873.448
|% 4,96
|
|YKBNK
|2,45
|608.957.811
|% -0,81
|
|GARAN
|7,52
|1.677.891.219
|% 0,53
|
|KRDMD
|3,61
|626.811.954
|% 3,74
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2961
|8,3060
|% 3,15
|
|Euro
|9,7710
|9,7823
|% 2,81
|
|Sterlin
|10,9111
|10,9659
|% 3,29
|
|Frank
|8,9809
|9,0350
|% 2,33
|
|Riyal
|2,1984
|2,2094
|% 2,69
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|2,85
|
|Altın Gr.
|498
|498
|15,38
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.291
|3.376
|30,34
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|14,68
|
|Çeyrek
|798
|817
|7,34
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,13
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|0,65
|