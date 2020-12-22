***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2020 10:42
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BEYAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894189
BIST
13:311.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 19,54
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.405
En Düşük
1.392
13:317,6248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0164
|Açılış
|: 7,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
13:319,3227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0286
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
13:31459,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,20
|Açılış
|: 459,70
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,94
BIST En Aktif Hisseler13:29
|CLEBI
|143,00
|94.268.747
|% 10,00
|
|DOCO
|535,80
|122.718.746
|% 10,00
|
|BOSSA
|16,94
|19.508.266
|% 10,00
|
|ATSYH
|5,62
|320.947
|% 9,98
|
|EMNIS
|31,08
|544.118
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,14
|429.918.942
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|493.160
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|313.958
|% -10,00
|
|RAYSG
|16,45
|20.181.086
|% -8,71
|
|KARTN
|2.472,20
|280.413.402
|% -8,64
|
|GARAN
|9,91
|947.127.579
|% 1,43
|
|THYAO
|12,54
|944.544.430
|% 2,62
|
|ODAS
|4,09
|616.168.846
|% -0,49
|
|TSKB
|1,86
|566.768.249
|% -2,11
|
|OTKAR
|292,00
|537.161.148
|% 2,03
|
|TSKB
|1,86
|566.768.249
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,16
|349.861.519
|% 2,37
|
|ODAS
|4,09
|616.168.846
|% -0,49
|
|ALBRK
|2,09
|239.251.170
|% 1,95
|
|PETKM
|4,85
|509.360.525
|% 2,32
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6168
|7,6204
|% -0,27
|
|Euro
|9,3105
|9,3177
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,1759
|10,2269
|% -0,69
|
|Frank
|8,5735
|8,6252
|% -0,23
|
|Riyal
|2,0266
|2,0367
|% -0,19
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-1,42
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.093
|-35,00
|
|Tam
|3.036
|3.113
|-32,99
|
|Yarım
|1.467
|1.506
|-15,96
|
|Çeyrek
|736
|753
|-7,98
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,30
|50,30
|-0,61
|