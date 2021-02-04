***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.02.2021 10:05
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907378
BIST
10:191.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.541
En Düşük
1.534
10:197,1705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0060
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,1780
En Düşük
7,1443
10:198,6235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0021
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6563
En Düşük
8,6012
10:19421,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,94
|Açılış
|: 421,14
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
418,24
BIST En Aktif Hisseler10:19
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|MERKO
|9,92
|39.725.319
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|15.707.347
|% 9,96
|
|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|BTCIM
|9,75
|1.028.631
|% -5,16
|
|TSGYO
|6,55
|1.653.681
|% -4,93
|
|KONTR
|75,10
|8.111.163
|% -3,59
|
|KAPLM
|28,68
|3.263.544
|% -3,43
|
|EKGYO
|2,51
|168.712.250
|% -0,40
|
|GARAN
|10,12
|165.650.991
|% 0,20
|
|DOHOL
|4,13
|160.143.417
|% 1,47
|
|SISE
|7,65
|140.891.754
|% 0,66
|
|KRDMD
|6,94
|112.185.267
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,51
|168.712.250
|% -0,40
|
|SKBNK
|1,51
|59.374.718
|% 1,34
|
|DOHOL
|4,13
|160.143.417
|% 1,47
|
|PEGYO
|2,78
|94.580.272
|% 6,51
|
|IHLGM
|1,43
|43.516.147
|% 0,00
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1646
|7,1705
|% 0,08
|
|Euro
|8,6124
|8,6235
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,7128
|9,7615
|% -0,20
|
|Frank
|7,9242
|7,9720
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9050
|1,9146
|% 0,13
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-7,25
|
|Altın Gr.
|420
|421
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,67
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|58,84
|58,84
|0,15
|
Seans Raporu
10:19
daha fazla
-
10:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 03 artarak (% 0.19 ) 1, 632
-
10:32XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 2, 927.00 milyon TL de
-
10:32AGYO
Yüzde 5.75 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 436, 782 adet işlem
-
10:30PEGYO
Yüzde 7.28 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 932, 239 adet işlem
-
10:29ALMAD
Yüzde 9.19 oranında artışla 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 482, 017 adet işlem