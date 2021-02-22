***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 13:51
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/91
15:081.559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,21
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.557
15:087,0274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0460
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0336
En Düşük
6,9534
15:088,5319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0681
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5401
En Düşük
8,4299
15:08405,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 5,56
|Açılış
|: 405,42
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
405,88
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler15:08
|DERIM
|12,76
|29.611.441
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|LINK
|42,70
|54.366.651
|% 9,99
|
|VAKKO
|7,38
|45.076.626
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|1.591.540
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.213.459.388
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|SASA
|40,34
|2.213.459.388
|% -10,00
|
|THYAO
|12,61
|1.415.688.758
|% 2,52
|
|KOZAL
|139,20
|1.248.804.513
|% -3,93
|
|VAKBN
|4,70
|877.849.751
|% -2,08
|
|KARSN
|5,39
|790.237.415
|% 3,45
|
|TSKB
|1,80
|397.098.501
|% 3,45
|
|VAKBN
|4,70
|877.849.751
|% -2,08
|
|EKGYO
|2,45
|393.044.187
|% 0,41
|
|KARSN
|5,39
|790.237.415
|% 3,45
|
|ODAS
|4,09
|516.746.827
|% 2,25
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0224
|7,0274
|% 0,66
|
|Euro
|8,5275
|8,5319
|% 0,80
|
|Sterlin
|9,8123
|9,8615
|% 0,65
|
|Frank
|7,7876
|7,8345
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8658
|1,8751
|% 0,54
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|13,91
|
|Altın Gr.
|404
|405
|4,56
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.731
|34,00
|
|Tam
|2.677
|2.745
|32,98
|
|Yarım
|1.294
|1.328
|15,95
|
|Çeyrek
|649
|664
|7,98
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,46
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,08
|
|B. Petrol
|62,57
|62,57
|0,43
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Seans Raporu
15:08
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