***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2021 12:00
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BEYAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969734
BIST
13:181.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,24
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
13:189,0059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
13:1810,4097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0119
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
13:18509,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,51
|Açılış
|: 508,96
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler13:16
|MERIT
|23,16
|9.234.124
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|573.191
|% 9,97
|
|EDIP
|3,81
|37.616.521
|% 9,80
|
|GESAN
|23,36
|107.715.045
|% 8,15
|
|NUGYO
|14,94
|12.046.655
|% 7,10
|
|PRKAB
|21,30
|64.024.614
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|123.812.752
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,76
|45.097.359
|% -7,05
|
|ERSU
|4,55
|18.325.061
|% -6,95
|
|AYCES
|53,60
|2.029.655
|% -5,96
|
|GARAN
|9,51
|846.511.473
|% 0,74
|
|SASA
|28,38
|393.844.193
|% 2,09
|
|KRDMD
|6,80
|391.890.406
|% -0,15
|
|TUPRS
|127,10
|368.323.650
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,43
|330.448.483
|% 0,41
|
|YKBNK
|2,43
|330.448.483
|% 0,41
|
|GARAN
|9,51
|846.511.473
|% 0,74
|
|ODAS
|1,49
|130.065.053
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,79
|107.561.681
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,80
|391.890.406
|% -0,15
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0048
|9,0056
|% 0,05
|
|Euro
|10,4077
|10,4135
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,2039
|12,2651
|% 0,03
|
|Frank
|9,6621
|9,7203
|% -0,00
|
|Riyal
|2,3912
|2,4032
|% -0,07
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|5,60
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,42
|
|Cumhuriyet
|3.374
|3.425
|23,00
|
|Tam
|3.357
|3.442
|22,09
|
|Yarım
|1.623
|1.665
|10,68
|
|Çeyrek
|814
|832
|5,34
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,64
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|0,18
|