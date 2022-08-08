***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.08.2022 11:18
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052817
BIST
12:052.788
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 37,36
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.791
En Düşük
2.759
12:0517,9674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0552
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
12:0518,2958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0545
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
12:051.024,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.024,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.027,43
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler12:05
|NETAS
|22,24
|38.910.575
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|57.092.961
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|165.411.780
|% 9,98
|
|NUHCM
|76,15
|23.744.050
|% 9,96
|
|OBASE
|15,36
|12.704.425
|% 9,95
|
|ASUZU
|267,30
|12.806.878
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|192.299.664
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,98
|10.682.890
|% -7,62
|
|BRKO
|1,82
|308.308
|% -7,61
|
|TMSN
|61,40
|96.078.194
|% -4,66
|
|THYAO
|58,40
|2.001.238.043
|% 0,34
|
|EREGL
|28,34
|995.215.317
|% 2,76
|
|SASA
|51,30
|693.890.901
|% 3,01
|
|SISE
|23,78
|679.106.182
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,22
|555.034.932
|% -0,38
|
|SKBNK
|2,38
|317.597.930
|% 7,69
|
|EKGYO
|3,48
|382.904.187
|% -0,57
|
|TSKB
|3,26
|356.072.615
|% 2,52
|
|YKBNK
|5,22
|555.034.932
|% -0,38
|
|ZOREN
|2,42
|225.768.594
|% 3,42
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9607
|17,9674
|% 0,31
|
|Euro
|18,2846
|18,2958
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,6409
|21,7494
|% 0,39
|
|Frank
|18,6687
|18,7811
|% 0,65
|
|Riyal
|4,7658
|4,7897
|% 0,28
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-1,50
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|1,11
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.875
|6.928
|-62,00
|
|Yarım
|3.350
|3.387
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.693
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,05
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,11
|
|B. Petrol
|94,34
|94,34
|-0,58
|