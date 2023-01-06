***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 16:45
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095343
BIST
16:335.288
En Yüksek
|Değişim
|: 3,35%
|| 171,36
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.289
En Düşük
4.961
16:3318,7691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:3319,7625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:331.110,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,44
|Açılış
|: 1.110,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.112,52
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:33
|BRKVY
|28,82
|41.399.717
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|99.568.647
|% 10,00
|
|TETMT
|278,60
|4.791.740
|% 9,99
|
|HKTM
|61,65
|61.563.430
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|200.655.045
|% -10,00
|
|MARTI
|4,99
|113.022.971
|% -8,94
|
|ADEL
|125,40
|115.411.392
|% -8,53
|
|ULUFA
|6,85
|31.673.919
|% -8,30
|
|EREGL
|41,48
|9.788.655.100
|% 3,49
|
|THYAO
|140,10
|8.739.930.382
|% 3,62
|
|ASELS
|61,50
|6.961.976.870
|% 4,41
|
|KRDMD
|19,25
|5.619.857.850
|% 6,94
|
|EKGYO
|9,16
|4.572.661.558
|% 8,02
|
|EKGYO
|9,16
|4.572.661.558
|% 8,02
|
|KRDMD
|19,25
|5.619.857.850
|% 6,94
|
|YKBNK
|10,73
|2.748.130.557
|% 2,39
|
|EREGL
|41,48
|9.788.655.100
|% 3,49
|
|SKBNK
|2,86
|620.465.583
|% 4,76
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7588
|18,7691
|% 0,03
|
|Euro
|19,7424
|19,7625
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,2054
|22,3167
|% -0,37
|
|Frank
|19,8893
|20,0091
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9776
|5,0025
|% 0,01
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|15,39
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.109
|2,74
|
|Cumhuriyet
|7.495
|7.609
|10,00
|
|Tam
|7.535
|7.598
|10,00
|
|Yarım
|3.649
|3.714
|5,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.857
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,14
|0,10
|
|B. Petrol
|78,96
|78,96
|0,27
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
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16:48ARMDA
Yüzde 6.16 oranında artışla 196.60 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 579 adet işlem
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16:47FENER
Yüzde 6.77 oranında artışla 70.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 797, 577 adet işlem
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16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 170, 64 artarak (% 3.07 ) 5, 730
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16:45XU100
Endeks 5, 277 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 13 üstünde . İşlem hacmi 104, 049.00 milyon TL de
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16:45FENER
Yüzde 6.62 oranında artışla 70.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 779, 660 adet işlem