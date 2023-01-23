***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.01.2023 06:24
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103609
BIST
12:055.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 66,37
|Açılış
|: 5.514
|
|Önceki Kapanış
|: 5.490
|
5.560
En Düşük
5.502
12:0518,8059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8424
En Düşük
18,7516
12:0520,5067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0930
|Açılış
|: 20,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6550
|
20,5880
En Düşük
20,3810
12:051.162,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,92
|Açılış
|: 1.162,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.165,45
|
1.171,72
En Düşük
1.160,37
BIST En Aktif Hisseler12:03
|ONCSM
|66,15
|3.271.647
|% 9,98
|
|GZNMI
|16,75
|53.122.040
|% 9,98
|
|GUBRF
|370,30
|1.175.221.861
|% 9,98
|
|EYGYO
|22,06
|268.921.381
|% 9,97
|
|SOKE
|16,02
|662.780.877
|% 9,95
|
|SASA
|113,50
|439.051.248
|% -5,81
|
|HEKTS
|36,10
|243.085.170
|% -5,74
|
|DURDO
|44,18
|4.359.615
|% -4,21
|
|SMRTG
|82,50
|56.499.555
|% -4,01
|
|TNZTP
|16,27
|128.041.795
|% -3,90
|
|THYAO
|155,70
|4.040.396.052
|% 1,83
|
|AKBNK
|19,54
|2.752.312.788
|% 4,44
|
|PETKM
|18,77
|2.222.479.344
|% 0,32
|
|KOZAL
|600,80
|2.046.385.301
|% 2,63
|
|ASELS
|63,10
|1.909.842.840
|% 1,04
|
|YKBNK
|10,72
|1.846.111.853
|% 5,41
|
|EKGYO
|8,70
|1.342.656.749
|% 0,81
|
|AKBNK
|19,54
|2.752.312.788
|% 4,44
|
|PETKM
|18,77
|2.222.479.344
|% 0,32
|
|SKBNK
|3,04
|332.524.850
|% 2,70
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8064
|18,8097
|% 0,01
|
|Euro
|20,5012
|20,5128
|% 0,49
|
|Sterlin
|23,2700
|23,3867
|% 0,13
|
|Frank
|20,4311
|20,5541
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9933
|5,0183
|% -0,03
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-4,68
|
|Altın Gr.
|1.164
|1.164
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|7.856
|7.975
|1,00
|
|Tam
|7.901
|7.948
|-40,00
|
|Yarım
|3.859
|3.889
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.929
|1.945
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|87,53
|87,53
|-0,10
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:18PLTUR
Yüzde 6.60 oranında artışla 15.34 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 924, 084 adet işlem
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12:17HATEK
Yüzde 5.58 oranında artışla 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 609, 806 adet işlem
-
12:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, SASA, KRDMD
-
12:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 44 artarak (% 1.21 ) 4, 969
-
12:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GZNMI, ONCSM, GUBRF, SOKE, EYGYO, ASUZU