***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 15:14
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BEYAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144514
BIST
15:394.610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -8,29
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:3919,4711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0317
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:3921,3882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0202
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:391.242,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.242,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:37
|GRTRK
|25,74
|7.216.389
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|6.259.293
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.838.171
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|30.558.854
|% 9,98
|
|PAGYO
|29,12
|19.974.395
|% 9,97
|
|EGSER
|25,28
|86.792.771
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.801.007
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,72
|19.518.231
|% -9,91
|
|OSMEN
|66,55
|16.824.896
|% -9,58
|
|IMASM
|24,88
|155.297.595
|% -9,13
|
|THYAO
|128,90
|2.744.858.949
|% 0,86
|
|EREGL
|33,02
|1.724.349.985
|% -0,36
|
|KOPOL
|48,36
|1.551.439.653
|% -3,28
|
|SISE
|37,34
|1.317.140.782
|% 1,30
|
|EUPWR
|78,95
|1.311.845.516
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,93
|811.088.281
|% -1,33
|
|YKBNK
|9,54
|857.726.238
|% 0,74
|
|KOZAL
|18,47
|1.155.796.927
|% -2,17
|
|ISCTR
|10,97
|651.911.217
|% 1,29
|
|AKBNK
|16,18
|914.956.879
|% 0,81
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4667
|19,4708
|% 0,16
|
|Euro
|21,3820
|21,4048
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,2138
|24,3352
|% -0,08
|
|Frank
|21,5979
|21,7280
|% -0,18
|
|Riyal
|5,1768
|5,2028
|% 0,11
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.987
|4,09
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|3,91
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.075
|-163,00
|
|Tam
|9.110
|9.317
|-36,00
|
|Yarım
|4.420
|4.550
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.268
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|-0,16
|
|B. Petrol
|79,14
|79,14
|-0,17
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:52HATEK
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 913, 139 adet işlem
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15:51KTSKR
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 42.90 lira fiyatla işlem gören hissede 351, 896 adet işlem
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15:50KIMMR
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 153, 788 adet işlem
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15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 98 artarak (% 0.14 ) 4, 142
-
15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRTRK, ULAS, SUMAS, EUPWR, FENER, PAGYO, AVHOL