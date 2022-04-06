***BEYAZ* *ESCAR* *AYGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.04.2022 09:10
***BEYAZ******ESCAR******AYGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AYGAZ, BEYAZ, ESCAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYGAZ.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,5 TL Teorik Fiyat: 29,76 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) BEYAZ.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,17 TL Teorik Fiyat: 8,31 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ESCAR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,6445672 TL Teorik Fiyat: 34,255 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016226
BIST
18:052.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 2.326
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0
En Düşük
0
18:0514,7325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0195
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
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14,7466
En Düşük
14,7016
18:0516,0409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0148
|Açılış
|: 16,1400
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|Önceki Kapanış
|: 16,1400
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16,0840
En Düşük
16,0198
18:05908,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,24
|Açılış
|: 908,71
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
912,14
En Düşük
907,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|8,48
|5.013.310
|% 2,05
|
|ESCAR
|34,90
|11.793.968
|% 1,88
|
|AYGAZ
|30,26
|113.854.456
|% 1,68
|
|SNGYO
|6,95
|32.312.151
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,53
|5.869.732
|% 0,00
|
|SNGYO
|6,95
|32.312.151
|% 0,00
|
|USAK
|1,49
|29.171.355
|% 0,00
|
|TATGD
|12,55
|37.999.064
|% 0,00
|
|THYAO
|34,50
|6.152.700.898
|% 0,00
|
|MRSHL
|216,00
|9.780.806
|% 0,00
|
|THYAO
|34,50
|6.152.700.898
|% 0,00
|
|ASELS
|26,02
|3.925.539.075
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,81
|3.593.348.000
|% 0,00
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% 0,00
|
|SISE
|16,54
|2.928.768.353
|% 0,00
|
|ODAS
|1,91
|997.857.500
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,59
|1.173.807.847
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,21
|1.434.567.805
|% 0,00
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,68
|2.015.344.220
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7277
|14,7325
|% 0,13
|
|Euro
|16,0317
|16,0409
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,1639
|19,2600
|% -0,17
|
|Frank
|15,7278
|15,8226
|% -0,35
|
|Riyal
|3,9140
|3,9336
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-5,37
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,28
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,55
|