***BEYAZ* *ESCAR* *AYGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***BEYAZ******ESCAR******AYGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AYGAZ, BEYAZ, ESCAR06.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAYGAZ AYGAZ 0,5 0,45BEYAZ FILO BEYAZ 0,17 0,153ESCAR TURIZM TASIMACILIK ESCAR 0,6445672 0,5801104Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015954BIST