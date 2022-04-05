***BEYAZ* *ESCAR* *AYGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
05.04.2022 16:49
***BEYAZ******ESCAR******AYGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AYGAZ, BEYAZ, ESCAR
06.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
AYGAZ AYGAZ 0,5 0,45
BEYAZ FILO BEYAZ 0,17 0,153
ESCAR TURIZM TASIMACILIK ESCAR 0,6445672 0,5801104
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015954
BIST
16:462.340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 29,05
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
16:4614,7156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0370
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
16:4616,1496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0345
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
16:46919,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,31
|Açılış
|: 919,86
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
919,97
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler16:45
|ULUSE
|150,70
|14.790.485
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.693.958
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.737.512
|% 9,98
|
|ACSEL
|33,98
|51.110.574
|% 9,97
|
|OLMK
|9,30
|15.891.843
|% 9,93
|
|CEOEM
|12,00
|72.301.083
|% -9,02
|
|LIDER
|18,79
|747.952.712
|% -8,34
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GMTAS
|3,00
|10.727.613
|% -4,76
|
|GRNYO
|2,40
|3.336.952
|% -4,00
|
|THYAO
|34,78
|4.339.224.700
|% 3,95
|
|ASELS
|26,12
|2.925.557.689
|% 3,08
|
|KRDMD
|15,95
|2.755.983.772
|% 0,63
|
|GARAN
|12,60
|2.589.691.176
|% -0,24
|
|SISE
|16,65
|2.313.431.340
|% 2,34
|
|ODAS
|1,92
|808.782.787
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,57
|906.820.433
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,24
|1.174.217.122
|% 0,71
|
|GARAN
|12,60
|2.589.691.176
|% -0,24
|
|AKBNK
|7,78
|1.573.415.483
|% 0,78
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7137
|14,7203
|% 0,28
|
|Euro
|16,1404
|16,1585
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,3125
|19,4093
|% 0,57
|
|Frank
|15,8574
|15,9529
|% 0,45
|
|Riyal
|3,9124
|3,9320
|% 0,26
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|9,90
|
|Altın Gr.
|920
|920
|7,31
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.061
|6.212
|54,57
|
|Yarım
|2.930
|3.005
|26,39
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|13,20
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,21
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,20
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:59TATGD
Yüzde 4.34 oranında artışla 12.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 654, 514 adet işlem
-
16:58AKSGY
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 255, 593 adet işlem
-
16:56PRKAB
Yüzde 4.56 oranında artışla 40.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 323, 478 adet işlem
-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 75 artarak (% 1.31 ) 2, 611
-
16:55XU100
Endeks 2, 342 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 41, 412.00 milyon TL de