***BEYAZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.05.2021 09:14
***BEYAZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BEYAZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gürkan Gençler tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933985
BIST
10:301.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.409
En Düşük
1.400
10:308,3032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
10:3010,0058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0352
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
10:30473,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,87
|Açılış
|: 473,63
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler10:28
|MRSHL
|271,70
|1.168.310
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|7.030.746
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|5.645.378
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|7.309.581
|% 9,97
|
|TACTR
|28,92
|220.717
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,94
|536.420
|% -9,99
|
|VAKFN
|23,66
|73.219.055
|% -9,97
|
|ATLAS
|1,67
|4.651.663
|% -7,22
|
|PETUN
|21,82
|9.304.259
|% -6,35
|
|UZERB
|42,82
|99.599
|% -5,22
|
|THYAO
|12,50
|198.871.380
|% 2,21
|
|SISE
|7,65
|173.600.467
|% 1,86
|
|BIOEN
|18,19
|161.971.149
|% 2,13
|
|SASA
|36,68
|122.905.788
|% 2,46
|
|KOZAL
|112,50
|116.844.247
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,12
|93.465.700
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,84
|44.063.566
|% 1,10
|
|SISE
|7,65
|173.600.467
|% 1,86
|
|SKBNK
|1,11
|19.064.930
|% 1,83
|
|THYAO
|12,50
|198.871.380
|% 2,21
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2942
|8,3078
|% 0,40
|
|Euro
|9,9882
|10,0100
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,4294
|11,4867
|% 0,25
|
|Frank
|9,0362
|9,0906
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2022
|2,2133
|% 0,11
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|8,96
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,90
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,97
|0,06
|
|B. Petrol
|66,38
|66,38
|-0,38
|
Seans Raporu
10:28
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10:44OZRDN
Yüzde 6.83 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 540 adet işlem
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10:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 93 artarak (% 0.75 ) 1, 468
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10:43XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 2, 479.00 milyon TL de
-
10:43FORMT
Yüzde 8.33 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 644, 944 adet işlem
-
10:42VERTU
Yüzde 7.03 oranında artışla 31.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 465, 971 adet işlem