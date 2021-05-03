***BEYAZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.05.2021 09:27
***BEYAZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BEYAZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Osman Turgut Fırat tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933994
BIST
10:441.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,10
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.409
En Düşük
1.400
10:448,2957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0207
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
10:449,9924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0218
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
10:44474,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,18
|Açılış
|: 474,94
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler10:42
|MRSHL
|271,70
|1.279.707
|% 10,00
|
|VERTU
|31,90
|64.188.309
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|7.387.473
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|5.870.997
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|7.751.778
|% 9,97
|
|KRTEK
|10,53
|6.451.760
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,94
|536.420
|% -9,99
|
|VAKFN
|23,66
|83.516.075
|% -9,97
|
|ATLAS
|1,67
|5.325.352
|% -7,22
|
|PETUN
|21,82
|11.438.107
|% -6,35
|
|THYAO
|12,57
|287.902.372
|% 2,78
|
|BIOEN
|18,08
|199.041.737
|% 1,52
|
|SISE
|7,65
|198.579.335
|% 1,86
|
|SASA
|36,42
|146.239.396
|% 1,73
|
|TUPRS
|89,80
|138.770.737
|% 2,34
|
|YKBNK
|2,12
|112.231.329
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,83
|52.655.533
|% 0,55
|
|SISE
|7,65
|198.579.335
|% 1,86
|
|THYAO
|12,57
|287.902.372
|% 2,78
|
|SKBNK
|1,10
|25.139.182
|% 0,92
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2884
|8,2930
|% 0,22
|
|Euro
|9,9882
|9,9959
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,4405
|11,4978
|% 0,35
|
|Frank
|9,0460
|9,1005
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2044
|2,2154
|% 0,20
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|9,94
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,36
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,05
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|-0,32
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