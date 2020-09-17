***BEYAZ* *OSMEN* *IDEAS* *AVHOL* *TKURU* *MEGAP* *POLTK* *IZFAS* *OZRDN* *VANGD* *RODRG* *IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***BEYAZ******OSMEN******IDEAS******AVHOL******TKURU******MEGAP******POLTK******IZFAS******OZRDN******VANGD******RODRG******IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [AVHOL, BEYAZ, IDEAS, IZTAR, IZFAS, MEGAP, OSMEN, OZRDN, POLTK, RODRG, TKURU, VANGD]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Yönetim Kurulu'nun 10/09/2020 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/09/2020 tarihli onayı kapsamında, Gelişen İşletmeler Pazarı'nın Alt Pazar ile birleştirilmesi nedeniyle Borsamız Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem görmekte olan Avrupa Yatırım Holding A.Ş., Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş., İdealist Danışmanlık A.Ş., İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin toplam sermayelerini temsil eden payları 01/10/2020 tarihinden itibaren Borsamız Alt Pazarı'nda kota alınarak işlem görmeye devam edecektir.Gelişen İşletmeler Pazarı'nda Piyasa Danışmanlığı Görevine İlişkin Prosedür yürürlükten kaldırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875521BIST