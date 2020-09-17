***BEYAZ* *OSMEN* *IDEAS* *AVHOL* *TKURU* *MEGAP* *POLTK* *IZFAS* *OZRDN* *VANGD* *RODRG* *IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
17.09.2020 19:26
***BEYAZ******OSMEN******IDEAS******AVHOL******TKURU******MEGAP******POLTK******IZFAS******OZRDN******VANGD******RODRG******IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [AVHOL, BEYAZ, IDEAS, IZTAR, IZFAS, MEGAP, OSMEN, OZRDN, POLTK, RODRG, TKURU, VANGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Yönetim Kurulu'nun 10/09/2020 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/09/2020 tarihli onayı kapsamında, Gelişen İşletmeler Pazarı'nın Alt Pazar ile birleştirilmesi nedeniyle Borsamız Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem görmekte olan Avrupa Yatırım Holding A.Ş., Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş., İdealist Danışmanlık A.Ş., İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin toplam sermayelerini temsil eden payları 01/10/2020 tarihinden itibaren Borsamız Alt Pazarı'nda kota alınarak işlem görmeye devam edecektir.
Gelişen İşletmeler Pazarı'nda Piyasa Danışmanlığı Görevine İlişkin Prosedür yürürlükten kaldırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875521
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.111
En Düşük
1.100
18:057,5481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0439
|Açılış
|: 7,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
18:058,9465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0790
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9483
En Düşük
8,8040
18:05471,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,25
|Açılış
|: 471,77
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,61
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZMDC
|19,91
|4.180.600
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.661,10
|1.741.083
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.449.156
|% 10,00
|
|BALAT
|3,96
|5.481.911
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,34
|563.578
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|430.229
|% -10,00
|
|FENER
|28,86
|163.412.195
|% -9,98
|
|LKMNH
|10,82
|25.986.706
|% -9,98
|
|EGGUB
|113,60
|53.500.087
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|AVOD
|4,44
|546.683.499
|% 9,90
|
|SISE
|6,40
|535.066.323
|% 0,16
|
|GARAN
|6,69
|439.146.877
|% -0,30
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,55
|412.252.555
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,06
|201.993.486
|% -2,75
|
|HLGYO
|2,42
|366.032.817
|% 1,26
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5435
|7,5481
|% 0,59
|
|Euro
|8,9310
|8,9465
|% 0,89
|
|Sterlin
|9,7415
|9,7904
|% 0,36
|
|Frank
|8,2635
|8,3133
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0061
|2,0162
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-14,69
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,49
|43,49
|1,27
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 06 artarak (% 0.09 ) 1, 237
-
17:58MERKO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 163, 927 adet işlem
-
17:55KERVN
Yüzde 8.33 oranında artışla 0.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 733, 689 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 826.00 milyon TL de
-
17:54TLMAN
Yüzde 9.92 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 395, 748 adet işlem