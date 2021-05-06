***BFREN* *BNTAS* *BAYRK* *BLCYT* *FADE* *SAYAS* *DAGI* *SELGD* *MEGAP* *RTALB* *FRIGO* *DNISI* *FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri









***BFREN******BNTAS******BAYRK******BLCYT******FADE******SAYAS******DAGI******SELGD******MEGAP******RTALB******FRIGO******DNISI******FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )İlgili Şirketler [BAYRK, BFREN, BNTAS, BLCYT, DAGI, DNISI, FADE, FRIGO, FORMT, MEGAP, RTALB, SAYAS, SELGD]İlgili Fonlar []TürkçeBIST Pay EndeksleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 8.2. maddesine istinaden Borsa Genel Müdürlüğü'nce BIST KOBİ Sanayi Endeksinde 01.06.2021 - 31.05.2022 dönemi için ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934985BIST