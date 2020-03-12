BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8937
|7,9333
|% -0,57
|Frank
|6,6110
|6,6508
|% 0,25
|Riyal
|1,6687
|1,6771
|% 1,14
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.582
|1.583
|-52,61
|Altın Gr.
|321
|321
|-5,69
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|-65,00
|Tam
|2.119
|2.174
|-60,52
|Yarım
|1.024
|1.051
|-29,27
|Çeyrek
|514
|526
|-14,64
|Gümüş.Ons
|15,85
|15,90
|-0,88
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|-0,13
|B. Petrol
|33,44
|33,44
|-2,35
Seans Raporu
- 17:36ETYAT Yüzde -14.74 oranında düşüşle 0.81 lira fiyatla işlem gören hissede 952, 690 adet işlem
- 17:35XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8741, 31 kaybederek (% -7.16 ) 113, 289
- 17:35XU100 Endeks 93, 526 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 37 altında . İşlem hacmi 7, 538.00 milyon TL de
- 17:34VKFYO Yüzde -13.61 oranında düşüşle 1.46 lira fiyatla işlem gören hissede 750, 868 adet işlem
- 17:33NTHOL Yüzde -12.20 oranında düşüşle 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 609, 528 adet işlem