***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2020 10:01
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836805
BIST
14:1794.636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 1.410,82
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.943
14:176,7404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0310
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7021
14:177,3315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0386
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2892
14:17359,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,18
|Açılış
|: 359,31
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
361,61
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|60.572.695
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|11.557.076
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.345.155
|% 9,98
|
|RAYSG
|4,19
|7.258.367
|% 9,97
|
|ARDYZ
|16,87
|23.652.783
|% 9,97
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|TIRE
|7,25
|17.049.811
|% -4,35
|
|TDGYO
|2,70
|4.009.704
|% -4,26
|
|SRVGY
|10,51
|1.208.945
|% -3,13
|
|GARAN
|8,02
|520.723.194
|% 1,91
|
|GSRAY
|2,60
|430.580.205
|% 3,17
|
|ECILC
|4,63
|421.405.443
|% 7,93
|
|ASELS
|25,22
|420.758.384
|% 0,88
|
|THYAO
|9,74
|379.278.725
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,60
|430.580.205
|% 3,17
|
|YKBNK
|1,93
|232.388.103
|% 2,12
|
|ECILC
|4,63
|421.405.443
|% 7,93
|
|IHLAS
|0,59
|40.289.856
|% 3,51
|
|TSPOR
|3,95
|269.468.092
|% 6,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3326
|8,3744
|% -0,29
|
|Frank
|6,8958
|6,9374
|% -0,55
|
|Riyal
|1,7836
|1,7926
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|14,85
|
|Altın Gr.
|359
|360
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,17
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|34,73
|34,73
|1,89
|
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