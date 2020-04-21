***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2020 10:19
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839479
BIST
12:3397.773
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -1.172,76
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
12:336,9733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0342
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9749
En Düşük
6,9352
12:337,5624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0242
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
12:33375,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -2,59
|Açılış
|: 376,20
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.366.266
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,24
|15.458.956
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.014.490
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|49.128.741
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|948.420
|% 9,92
|
|YBTAS
|6.980,00
|69.800
|% -5,93
|
|QNBFL
|117,30
|14.205.337
|% -5,02
|
|QNBFB
|53,00
|874.419
|% -4,59
|
|MEPET
|1,67
|3.308.758
|% -4,02
|
|PGSUS
|49,46
|31.369.838
|% -3,96
|
|ODAS
|1,66
|339.995.573
|% 3,11
|
|THYAO
|10,46
|282.019.758
|% -1,69
|
|ASELS
|26,98
|281.104.953
|% -1,53
|
|GARAN
|8,25
|274.479.013
|% -1,67
|
|GSRAY
|2,50
|166.235.713
|% 8,23
|
|ODAS
|1,66
|339.995.573
|% 3,11
|
|GSRAY
|2,50
|166.235.713
|% 8,23
|
|ADESE
|1,28
|60.600.379
|% 4,07
|
|KRDMD
|2,21
|104.296.020
|% -2,64
|
|IHLGM
|1,07
|49.838.354
|% -1,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5869
|8,6300
|% -0,16
|
|Frank
|7,1615
|7,2047
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8524
|1,8617
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.680
|-15,97
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.432
|2.490
|6,20
|
|Tam
|2.496
|2.555
|-5,10
|
|Yarım
|1.216
|1.247
|3,10
|
|Çeyrek
|610
|624
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,94
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|19,45
|19,45
|-6,12
|