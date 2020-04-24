***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.04.2020 10:36
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840076
BIST
14:4999.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 940,12
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.237
En Düşük
97.929
14:496,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0275
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
14:497,5278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0382
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
14:49388,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,95
|Açılış
|: 388,54
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,43
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.021.653
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.688.943
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.984.297
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.764.512
|% 9,99
|
|KARTN
|441,90
|28.409.229
|% 9,98
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,55
|47.392
|% -9,00
|
|DENGE
|1,18
|747.034
|% -7,09
|
|EUYO
|1,51
|11.103.113
|% -6,21
|
|GARAN
|8,15
|514.702.011
|% 0,99
|
|ECILC
|4,87
|506.082.301
|% 4,51
|
|SASA
|9,00
|384.781.522
|% 3,21
|
|SOKM
|11,57
|375.104.725
|% 8,84
|
|GUSGR
|3,07
|327.190.641
|% 8,87
|
|GUSGR
|3,07
|327.190.641
|% 8,87
|
|ECILC
|4,87
|506.082.301
|% 4,51
|
|PETKM
|3,48
|317.725.815
|% 1,46
|
|KARSN
|1,61
|123.316.230
|% 2,55
|
|ODAS
|1,63
|118.784.915
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5839
|8,6269
|% 0,43
|
|Frank
|7,1136
|7,1564
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8475
|1,8568
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|1,82
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,90
|
|Cumhuriyet
|2.488
|2.550
|12,70
|
|Tam
|2.553
|2.616
|13,00
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|6,30
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,33
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|21,90
|21,90
|0,57
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