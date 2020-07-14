***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2020 15:33
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859684
BIST
15:29117.626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -772,79
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
15:296,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
15:297,8042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0200
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8168
En Düşük
7,7736
15:29397,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,16
|Açılış
|: 397,38
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|BFREN
|455,80
|7.202.552
|% 9,99
|
|FMIZP
|60,55
|14.062.458
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|2.391.954
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.868.859
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|IZFAS
|2,98
|479.100
|% -4,79
|
|EKGYO
|2,31
|1.496.979.474
|% 1,76
|
|GARAN
|7,91
|595.996.436
|% -0,75
|
|THYAO
|11,91
|586.754.599
|% -0,50
|
|ODAS
|2,88
|575.510.641
|% -2,37
|
|SASA
|11,95
|480.374.374
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,31
|1.496.979.474
|% 1,76
|
|SKBNK
|1,66
|403.879.844
|% 0,61
|
|TSKB
|1,26
|301.297.620
|% 0,00
|
|ODAS
|2,88
|575.510.641
|% -2,37
|
|IHLGM
|1,81
|307.820.625
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5763
|8,6193
|% -0,10
|
|Frank
|7,2783
|7,3221
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8253
|1,8344
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|2,13
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.604
|-2,80
|
|Tam
|2.661
|2.672
|-2,80
|
|Yarım
|1.292
|1.307
|-1,40
|
|Çeyrek
|646
|654
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,14
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|0,00
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,38
|