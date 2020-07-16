***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.07.2020 10:00
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860041
BIST
11:15119.222
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.481,08
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.307
En Düşük
118.735
11:156,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
11:157,8283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8167
11:15398,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,81
|Açılış
|: 398,20
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,98
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|8.955.417
|% 10,00
|
|FMIZP
|66,60
|24.192.149
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|18.172.515
|% 9,99
|
|BFREN
|501,30
|12.149.839
|% 9,98
|
|PKENT
|368,20
|897.005
|% 9,98
|
|DITAS
|27,40
|2.611.923
|% -8,54
|
|DOBUR
|18,00
|1.329.008
|% -7,88
|
|ALYAG
|1,26
|231.233
|% -4,55
|
|BJKAS
|2,66
|11.893.896
|% -3,97
|
|TSPOR
|4,86
|369.148.824
|% -3,95
|
|EKGYO
|2,31
|484.220.658
|% -1,28
|
|THYAO
|12,17
|398.320.608
|% 3,14
|
|TSPOR
|4,86
|369.148.824
|% -3,95
|
|TRKCM
|4,68
|366.449.589
|% 0,86
|
|GARAN
|8,02
|315.348.263
|% 1,78
|
|EKGYO
|2,31
|484.220.658
|% -1,28
|
|TRKCM
|4,68
|366.449.589
|% 0,86
|
|TSPOR
|4,86
|369.148.824
|% -3,95
|
|TSKB
|1,31
|99.500.337
|% 3,15
|
|KRDMD
|3,16
|234.818.432
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5823
|8,6253
|% -0,25
|
|Frank
|7,2346
|7,2782
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-5,28
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.614
|-3,40
|
|Tam
|2.669
|2.682
|-3,50
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|-1,70
|
|Çeyrek
|650
|657
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|43,58
|43,58
|-0,21
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