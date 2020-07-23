***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.07.2020 10:00
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861291
BIST
18:05118.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
0
En Düşük
0
18:056,8506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8526
En Düşük
6,8309
18:057,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0149
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9418
En Düşük
7,9056
18:05412,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,26
|Açılış
|: 412,62
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
413,12
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 6,65
|
|SANKO
|7,77
|2.310.289
|% 0,53
|
|GLYHO
|4,71
|268.566.763
|% 0,00
|
|TIRE
|6,63
|24.802.220
|% 0,00
|
|VESBE
|27,50
|6.260.265
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,71
|268.566.763
|% 0,00
|
|TIRE
|6,63
|24.802.220
|% 0,00
|
|VESBE
|27,50
|6.260.265
|% 0,00
|
|VERUS
|30,36
|46.351.837
|% 0,00
|
|THYAO
|11,71
|628.102.672
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 6,65
|
|ASELS
|33,74
|2.155.805.851
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 0,00
|
|GARAN
|7,96
|954.414.262
|% 0,00
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 6,65
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,73
|293.300.220
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,70
|271.596.386
|% 0,00
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7042
|8,7478
|% 0,05
|
|Frank
|7,3509
|7,3952
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8207
|1,8299
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|3,23
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|2.677
|2.699
|1,50
|
|Tam
|2.757
|2.770
|1,50
|
|Yarım
|1.338
|1.355
|0,80
|
|Çeyrek
|671
|678
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|5,01
|5,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|44,39
|44,39
|0,11
|
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