***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2020 14:02
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863325
BIST
15:181.142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -10,22
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
15:186,9725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0386
|Açılış
|: 7,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
15:188,2079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0724
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2148
En Düşük
8,1145
15:18438,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,50
|Açılış
|: 438,30
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|39.620.562
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|14.668.040
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|15.802.983
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.676.287
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.278.092
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|36,16
|1.514.567.429
|% -0,88
|
|GUSGR
|6,28
|1.272.645.552
|% 5,37
|
|EKGYO
|2,20
|910.649.760
|% -0,90
|
|GARAN
|7,29
|678.471.257
|% -1,49
|
|KRDMD
|3,01
|547.241.619
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,20
|910.649.760
|% -0,90
|
|GUSGR
|6,28
|1.272.645.552
|% 5,37
|
|IHLAS
|0,89
|184.235.414
|% -1,11
|
|TSKB
|1,15
|237.930.804
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,01
|547.241.619
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0038
|9,0489
|% 0,75
|
|Frank
|7,5593
|7,6049
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8516
|1,8608
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,62
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.875
|2.903
|7,50
|
|Tam
|2.961
|2.986
|7,70
|
|Yarım
|1.437
|1.457
|3,70
|
|Çeyrek
|721
|730
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|44,13
|44,13
|0,52
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