***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2020 15:08
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863368
BIST
15:011.141
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -11,51
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
15:016,9750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0411
|Açılış
|: 7,0610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
15:018,2050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0695
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2148
En Düşük
8,1145
15:01438,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,20
|Açılış
|: 438,07
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|39.616.678
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|15.736.832
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.660.431
|% 9,99
|
|TKURU
|49,12
|1.299.126
|% 9,99
|
|YONGA
|28,64
|233.369
|% 9,98
|
|NIBAS
|16,73
|6.263.386
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|EGCEY
|0,93
|371.491
|% -8,82
|
|BMELK
|6,22
|14.925
|% -8,39
|
|EKGYO
|2,20
|882.774.018
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,69
|282.906.735
|% 0,60
|
|VAKBN
|4,41
|268.217.060
|% -2,22
|
|TKFEN
|15,04
|207.911.308
|% -3,53
|
|ODAS
|2,51
|201.994.870
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,20
|882.774.018
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,69
|282.906.735
|% 0,60
|
|IHYAY
|1,41
|115.334.460
|% 8,46
|
|ODAS
|2,51
|201.994.870
|% -0,40
|
|ADESE
|2,13
|148.633.464
|% 2,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9996
|9,0448
|% 0,70
|
|Frank
|7,5540
|7,5995
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8516
|1,8608
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,26
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.876
|2.905
|9,00
|
|Tam
|2.963
|2.987
|9,30
|
|Yarım
|1.438
|1.458
|4,50
|
|Çeyrek
|721
|730
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,31
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|44,16
|44,16
|0,55
|