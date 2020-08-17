***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2020 13:43
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869340
BIST
15:001.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
15:007,3963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0392
|Açılış
|: 7,4260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3968
En Düşük
7,3558
15:008,7696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0557
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
15:00464,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,69
|Açılış
|: 464,80
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler15:00
|HUBVC
|16,94
|65.888.781
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.180.180
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.378.632
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|RALYH
|14,50
|11.859.335
|% -9,99
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|64.889.335
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.140.775
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|GARAN
|6,97
|709.348.343
|% 2,80
|
|RTALB
|50,45
|596.079.418
|% 6,66
|
|EKGYO
|1,94
|585.769.432
|% 0,52
|
|KLGYO
|8,63
|539.096.111
|% 2,98
|
|KRDMD
|2,80
|494.872.625
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,94
|585.769.432
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,80
|494.872.625
|% 2,56
|
|YKBNK
|2,11
|246.377.452
|% 1,93
|
|GARAN
|6,97
|709.348.343
|% 2,80
|
|PETKM
|3,76
|364.856.542
|% 4,16
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3942
|7,3963
|% 0,53
|
|Euro
|8,7645
|8,7696
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,6455
|9,6939
|% 0,50
|
|Frank
|8,1088
|8,1576
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9653
|1,9752
|% 0,48
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|9,18
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,19
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.074
|3.151
|16,84
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|8,14
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,96
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,14
|
|B. Petrol
|44,64
|44,64
|-0,16
|