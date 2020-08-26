***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2020 10:00
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871202
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
0
En Düşük
0
18:057,3980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4161
En Düşük
7,3684
18:058,7409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0057
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7855
En Düşük
8,7115
18:05456,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,20
|Açılış
|: 456,15
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
455,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RALYH
|12,67
|23.858.732
|% 184,97
|
|IHYAY
|1,14
|60.119.526
|% 0,00
|
|FONET
|10,00
|5.243.307
|% 0,00
|
|ALKA
|14,45
|51.275.862
|% 0,00
|
|ECZYT
|14,20
|24.016.460
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,14
|60.119.526
|% 0,00
|
|FONET
|10,00
|5.243.307
|% 0,00
|
|ALKA
|14,45
|51.275.862
|% 0,00
|
|ECZYT
|14,20
|24.016.460
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,54
|7.936.554
|% 0,00
|
|THYAO
|11,20
|1.786.714.516
|% 0,00
|
|PETKM
|4,11
|1.440.087.134
|% 0,00
|
|SASA
|16,10
|1.362.811.188
|% 0,00
|
|GARAN
|6,77
|924.777.449
|% 0,00
|
|TUPRS
|82,85
|843.906.137
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|724.104.615
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,06
|783.516.798
|% 0,00
|
|PETKM
|4,11
|1.440.087.134
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,87
|689.253.608
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,99
|549.644.715
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3960
|7,3987
|% 0,12
|
|Euro
|8,7339
|8,7402
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,6928
|9,7415
|% -0,03
|
|Frank
|8,0988
|8,1476
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9665
|1,9763
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-10,67
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|46,36
|46,36
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:58YUNSA
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17:56XU030
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17:56XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 95 altında . İşlem hacmi 16, 268.00 milyon TL de
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17:56NIBAS
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 15.37 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 372 adet işlem