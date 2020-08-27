***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.08.2020 10:37
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871375
BIST
13:241.106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.111
En Düşük
1.104
13:247,3520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0104
|Açılış
|: 7,3620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3778
En Düşük
7,3109
13:248,6928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0256
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7373
En Düşük
8,6580
13:24458,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,53
|Açılış
|: 458,22
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
457,30
BIST En Aktif Hisseler13:24
|KLGYO
|5,83
|42.397.899
|% 10,00
|
|RAYSG
|7,59
|15.514.442
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|5.072.780
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.912.614
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|1.662.277
|% 10,00
|
|CASA
|24,30
|71.237
|% -9,93
|
|BMELK
|5,32
|228.194
|% -9,83
|
|DMSAS
|5,54
|125.724.976
|% -6,73
|
|DGGYO
|12,02
|21.694.211
|% -5,13
|
|PRKME
|4,38
|157.034.191
|% -4,78
|
|GUSGR
|6,71
|638.066.238
|% 1,98
|
|GARAN
|6,96
|400.808.085
|% 0,87
|
|TUPRS
|82,90
|371.052.748
|% 0,79
|
|PETKM
|4,01
|362.423.212
|% -0,50
|
|SISE
|6,26
|313.509.676
|% 0,16
|
|SKBNK
|1,46
|181.365.419
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,87
|178.537.402
|% 0,54
|
|GUSGR
|6,71
|638.066.238
|% 1,98
|
|YKBNK
|2,10
|193.705.853
|% 1,45
|
|PETKM
|4,01
|362.423.212
|% -0,50
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3453
|7,3520
|% -0,14
|
|Euro
|8,6780
|8,6928
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,6625
|9,7109
|% -0,39
|
|Frank
|8,0549
|8,1034
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% -0,33
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-12,11
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-4,11
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-7,00
|
|Tam
|3.029
|3.104
|-9,24
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-4,47
|
|Çeyrek
|734
|751
|-2,24
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,34
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,15
|46,15
|-0,01
|