***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2020 10:05
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889891
BIST
12:151.337
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 15,81
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.340
En Düşük
1.328
12:157,9676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0378
|Açılış
|: 7,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
12:159,4788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0456
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
12:15463,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,36
|Açılış
|: 463,85
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler12:15
|RODRG
|14,08
|2.412.630
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|55.982.042
|% 9,99
|
|POLTK
|425,90
|444.214
|% 9,99
|
|ERBOS
|36,58
|51.800.827
|% 9,98
|
|GOLTS
|29,38
|56.042.794
|% 9,96
|
|KENT
|427,80
|417.533
|% -9,99
|
|SANFM
|15,17
|88.411
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|614.317
|% -9,96
|
|YESIL
|65,85
|20.437.801
|% -6,99
|
|DERAS
|10,57
|18.238.876
|% -6,79
|
|KRDMD
|5,13
|2.058.521.439
|% 4,27
|
|GARAN
|9,19
|1.471.379.588
|% 1,55
|
|THYAO
|12,06
|1.077.013.613
|% 1,94
|
|TUPRS
|92,85
|683.303.319
|% 3,05
|
|TSKB
|2,75
|643.457.894
|% 5,36
|
|KRDMD
|5,13
|2.058.521.439
|% 4,27
|
|TSKB
|2,75
|643.457.894
|% 5,36
|
|EKGYO
|2,13
|395.429.691
|% 0,47
|
|GARAN
|9,19
|1.471.379.588
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,53
|244.941.133
|% 1,32
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9625
|7,9676
|% -0,47
|
|Euro
|9,4705
|9,4788
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,5928
|10,6459
|% -0,66
|
|Frank
|8,6948
|8,7471
|% -0,64
|
|Riyal
|2,1157
|2,1263
|% -0,58
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|3,51
|
|Altın Gr.
|463
|464
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|-83,00
|
|Tam
|3.068
|3.147
|8,13
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|3,93
|
|Çeyrek
|744
|761
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,40
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,01
|
|B. Petrol
|48,35
|48,35
|0,57
|
Seans Raporu
12:15
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-
12:28KRDMA
Yüzde 6.09 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 842, 969 adet işlem
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12:27GLRYH
Yüzde 6.77 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 670, 062 adet işlem
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12:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 68 artarak (% 1.41 ) 1, 484
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12:26XU100
Endeks 1, 338 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 14, 268.00 milyon TL de
-
12:25HLGYO
Yüzde 5.24 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 599, 951 adet işlem