***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 11:28
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890269
BIST
14:111.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
14:117,8130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0587
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
14:119,3238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0642
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
14:11454,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -3,95
|Açılış
|: 454,10
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler14:11
|SAFKR
|13,87
|14.983.524
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|9.578.077
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.338.733
|% 9,95
|
|BASCM
|11,49
|525.487
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|GARAN
|9,39
|1.972.695.885
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,21
|1.770.152.558
|% 6,25
|
|KRDMD
|5,22
|1.339.782.068
|% 0,77
|
|PETKM
|4,22
|1.124.176.859
|% 2,18
|
|GUBRF
|51,60
|957.077.360
|% 0,10
|
|EKGYO
|2,21
|1.770.152.558
|% 6,25
|
|PETKM
|4,22
|1.124.176.859
|% 2,18
|
|KRDMD
|5,22
|1.339.782.068
|% 0,77
|
|GARAN
|9,39
|1.972.695.885
|% 0,54
|
|IHLGM
|1,31
|266.109.336
|% 3,15
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8092
|7,8130
|% -0,75
|
|Euro
|9,3142
|9,3238
|% -0,68
|
|Sterlin
|10,3857
|10,4378
|% -0,89
|
|Frank
|8,5839
|8,6356
|% -0,72
|
|Riyal
|2,0776
|2,0881
|% -0,68
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-2,09
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,95
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-32,00
|
|Tam
|2.997
|3.079
|-41,17
|
|Yarım
|1.449
|1.489
|-19,91
|
|Çeyrek
|727
|745
|-9,96
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,84
|-0,06
|
|B. Petrol
|48,16
|48,16
|0,37
|
Seans Raporu
14:11
daha fazla
-
14:23XU100
Endeks 1, 344 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 18, 331.00 milyon TL de
-
14:23RYSAS
Yüzde 6.10 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 820, 173 adet işlem
-
14:21EKGYO
Yüzde 5.29 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 810, 618, 090 adet işlem
-
14:20GRNYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 212, 896 adet işlem
-
14:19CASA
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 87.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 562 adet işlem