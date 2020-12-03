***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2020 10:28
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891127
BIST
13:131.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.330
En Düşük
1.316
13:137,8324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0292
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8205
13:139,5083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0087
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4868
13:13462,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,71
|Açılış
|: 462,82
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler13:13
|INVEO
|34,98
|26.154.783
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|770.060
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|342.243.991
|% 9,98
|
|SELEC
|16,67
|512.580.760
|% 9,96
|
|RYGYO
|6,10
|93.971.688
|% 9,91
|
|ARTI
|6,58
|818.890
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|693.654
|% -9,95
|
|ORMA
|11,65
|172.643
|% -9,76
|
|KERVN
|1,13
|2.902.990
|% -9,60
|
|EMNIS
|23,10
|76.269
|% -7,60
|
|TSKB
|2,12
|1.693.581.642
|% -5,36
|
|GARAN
|9,19
|1.330.175.808
|% -0,33
|
|DOHOL
|2,87
|1.017.102.874
|% 9,54
|
|PETKM
|4,34
|972.024.280
|% 2,60
|
|THYAO
|12,28
|822.296.081
|% 0,24
|
|TSKB
|2,12
|1.693.581.642
|% -5,36
|
|DOHOL
|2,87
|1.017.102.874
|% 9,54
|
|PETKM
|4,34
|972.024.280
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,20
|411.007.520
|% 1,38
|
|CEMAS
|2,52
|432.128.037
|% 1,61
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8292
|7,8324
|% -0,37
|
|Euro
|9,4961
|9,5083
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,4742
|10,5267
|% -0,02
|
|Frank
|8,7227
|8,7753
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0814
|2,0919
|% -0,39
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|10,09
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.120
|35,00
|
|Tam
|3.065
|3.142
|37,44
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|18,11
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,06
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|47,89
|47,89
|-0,36
|