***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 15:40
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917280
BIST
15:281.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.562
15:287,4674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0371
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
15:288,9458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0102
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
15:28415,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,53
|Açılış
|: 415,23
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler15:28
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|SANKO
|10,92
|29.130.949
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.338.264
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|349.738
|% 9,96
|
|SEKFK
|12,05
|5.219.339
|% 9,95
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|KSTUR
|311,00
|671.206
|% -8,39
|
|IZMDC
|2,84
|201.232.234
|% -7,79
|
|BAKAB
|27,38
|67.581.528
|% -7,69
|
|SASA
|43,40
|2.446.373.720
|% -6,59
|
|SISE
|7,79
|1.073.144.020
|% 1,30
|
|KOZAL
|128,00
|878.574.974
|% -0,78
|
|GARAN
|9,09
|660.123.820
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,39
|532.729.547
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,39
|532.729.547
|% 0,42
|
|SISE
|7,79
|1.073.144.020
|% 1,30
|
|DOHOL
|3,48
|472.270.267
|% 2,96
|
|TSKB
|1,72
|197.619.395
|% 0,58
|
|PETKM
|6,23
|518.995.095
|% 0,00
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4630
|7,4674
|% -0,49
|
|Euro
|8,9391
|8,9458
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,3793
|10,4314
|% -0,29
|
|Frank
|8,0351
|8,0836
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9833
|1,9933
|% -0,41
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|6,97
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.806
|-4,00
|
|Tam
|2.748
|2.817
|-7,53
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|-3,64
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,25
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,66
|68,66
|0,76
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Seans Raporu
15:28
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