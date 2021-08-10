***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2021 11:25
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956806
BIST
11:331.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
11:338,6491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0108
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
11:3310,1690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0078
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1246
11:33482,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,81
|Açılış
|: 482,00
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler11:33
|GENIL
|15,73
|434.675.094
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|1.652.947
|% 9,99
|
|PENTA
|59,00
|15.695.237
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.357.387
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|46.499.236
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.723.103
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,42
|93.235.141
|% -9,72
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,23
|24.091.318
|% -8,04
|
|SISE
|8,41
|588.597.864
|% 2,81
|
|EREGL
|19,80
|493.591.525
|% -3,51
|
|GENIL
|15,73
|434.675.094
|% 10,00
|
|GARAN
|9,09
|304.441.113
|% -0,55
|
|KOZAL
|107,60
|228.932.041
|% 1,13
|
|SISE
|8,41
|588.597.864
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,85
|73.087.264
|% -0,54
|
|GARAN
|9,09
|304.441.113
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,46
|73.485.385
|% 0,82
|
|DOHOL
|2,71
|79.650.778
|% 0,74
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6446
|8,6491
|% 0,13
|
|Euro
|10,1400
|10,1690
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9539
|12,0138
|% 0,29
|
|Frank
|9,3570
|9,4134
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2993
|2,3108
|% 0,17
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-0,11
|
|Altın Gr.
|482
|482
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,49
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|70,00
|70,00
|0,96
|
Seans Raporu
11:33
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11:46GENIL
Yüzde 10.00 oranında artışla 15.73 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 236, 322 adet işlem
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11:45VERTU
Yüzde 6.93 oranında artışla 22.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 372, 328 adet işlem
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11:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KRDMD, PETKM
-
11:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, SISE, GUBRF
-
11:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 24 artarak (% 0.10 ) 1, 266