***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2022 10:00
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989201
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
0
En Düşük
0
18:0513,7981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1300
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,8789
En Düşük
13,5915
18:0515,6281
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1632
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,7054
En Düşük
15,3841
18:05798,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 3,74
|Açılış
|: 798,61
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
800,46
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,04
|6.365.391
|% 0,00
|
|TLMAN
|33,00
|8.098.131
|% 0,00
|
|ULAS
|3,12
|988.970
|% 0,00
|
|VBTYZ
|22,42
|42.103.783
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,71
|38.992.977
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,04
|6.365.391
|% 0,00
|
|TLMAN
|33,00
|8.098.131
|% 0,00
|
|ULAS
|3,12
|988.970
|% 0,00
|
|VBTYZ
|22,42
|42.103.783
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,71
|38.992.977
|% 0,00
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 0,00
|
|EREGL
|30,86
|2.597.778.492
|% 0,00
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,00
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 0,00
|
|SISE
|14,41
|1.354.775.742
|% 0,00
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,51
|626.648.902
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,29
|376.251.868
|% 0,00
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,00
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7693
|13,7981
|% 0,95
|
|Euro
|15,5711
|15,6281
|% 1,06
|
|Sterlin
|18,5886
|18,6818
|% 0,76
|
|Frank
|14,9525
|15,0425
|% 0,90
|
|Riyal
|3,6598
|3,6781
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-9,10
|
|Altın Gr.
|794
|795
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,55
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|-0,64
|