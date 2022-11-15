***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 12:13
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080060
BIST
12:034.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 22,43
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.555
12:0318,6102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
12:0319,3584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1379
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
12:031.064,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,03
|Açılış
|: 1.064,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler12:03
|BRLSM
|22,22
|112.935.649
|% 10,00
|
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|KARSN
|12,24
|447.973.330
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|34.989.580
|% 9,95
|
|AKENR
|5,32
|33.604.988
|% 9,92
|
|MNDRS
|9,91
|144.644.830
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|571.444.707
|% -9,97
|
|LIDER
|47,10
|4.473.397
|% -5,08
|
|KAPLM
|108,10
|5.023.364
|% -4,76
|
|FENER
|63,20
|168.178.374
|% -4,31
|
|THYAO
|110,00
|5.024.522.902
|% 0,27
|
|ODAS
|11,78
|2.549.524.313
|% -0,93
|
|PETKM
|14,91
|2.434.278.936
|% -2,29
|
|TUPRS
|438,70
|1.908.097.636
|% 2,12
|
|KRDMD
|13,00
|1.518.863.749
|% -0,15
|
|EKGYO
|5,57
|1.219.481.314
|% -1,59
|
|ODAS
|11,78
|2.549.524.313
|% -0,93
|
|SKBNK
|2,26
|450.339.397
|% -2,16
|
|ALBRK
|2,70
|486.967.799
|% 5,88
|
|SNGYO
|3,43
|571.444.707
|% -9,97
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6058
|18,6102
|% 0,04
|
|Euro
|19,3446
|19,3584
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,9652
|22,0754
|% 0,74
|
|Frank
|19,7205
|19,8393
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,01
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|5,49
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.064
|3,49
|
|Cumhuriyet
|7.065
|7.165
|44,00
|
|Tam
|7.040
|7.158
|24,00
|
|Yarım
|3.419
|3.499
|11,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.749
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,17
|13,19
|0,03
|
|B. Petrol
|92,75
|92,75
|-0,39
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:18ANSGR
Yüzde 4.87 oranında artışla 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 639, 988 adet işlem
-
12:17KONKA
Yüzde 7.17 oranında artışla 56.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 265, 858 adet işlem
-
12:16XU100
Endeks 4, 604 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 55, 246.00 milyon TL de
-
12:16PRDGS
Yüzde 6.37 oranında artışla 10.19 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 700, 337 adet işlem
-
12:15ZOREN
Yüzde 6.13 oranında artışla 7.97 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 645, 712 adet işlem