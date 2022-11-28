***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 11:12
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082516
BIST
15:274.962
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 87,65
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
15:2718,6340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
15:2719,5077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1011
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
15:271.053,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,68
|Açılış
|: 1.053,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler15:27
|PCILT
|36,52
|42.545.430
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|380.899.695
|% 10,00
|
|RTALB
|13,75
|111.331.619
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.773.296
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|403.496.451
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|ATSYH
|119,90
|1.795.032
|% -7,05
|
|PNLSN
|38,96
|199.365.170
|% -6,75
|
|VKING
|12,60
|186.441
|% -6,67
|
|MZHLD
|15,86
|44.432.113
|% -6,60
|
|THYAO
|116,40
|7.594.923.686
|% 2,28
|
|PETKM
|18,18
|4.057.137.467
|% 4,78
|
|EREGL
|42,28
|3.693.698.106
|% 0,96
|
|ASELS
|48,76
|3.352.333.031
|% 1,16
|
|KOZAL
|338,10
|3.030.938.994
|% -1,05
|
|SKBNK
|2,80
|1.104.680.405
|% 5,66
|
|EKGYO
|6,84
|2.042.141.532
|% -1,01
|
|ISCTR
|10,56
|2.914.491.988
|% 3,02
|
|YKBNK
|11,93
|2.717.584.738
|% 4,19
|
|PETKM
|18,18
|4.057.137.467
|% 4,78
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6284
|18,6340
|% 0,00
|
|Euro
|19,5005
|19,5077
|% 0,52
|
|Sterlin
|22,4397
|22,5523
|% -0,15
|
|Frank
|19,6667
|19,7852
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% -0,02
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,44
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|1,46
|
|Cumhuriyet
|7.015
|7.121
|6,00
|
|Tam
|7.039
|7.096
|-13,00
|
|Yarım
|3.414
|3.469
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.734
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,46
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,84
|12,85
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,09
|81,09
|-2,62
|